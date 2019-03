Suzan & Freek alsnog aan kop in Top 40

Daarmee hebben Suzan & Freek naast hun eerste nummer 1-hit ook een record te pakken. Nooit eerder deed een hit er zo lang over om voor het eerst op nummer 1 te komen, meldt Stichting Nederlandse Top 40. Het vorige record stamt uit 1971 toen Les Poppys met Non, Non, Rien N’a Changé in de veertiende week voor het eerst bovenaan de Top 40 kwamen.

Suzan & Freek vormen het zesde duo dat de hitlijst aanvoert. Sonny & Cher (1966), Esther & Abi Ofarim (1968), Barry & Eileen (1975), Womack & Womack (1988) en Technohead (1995) gingen hen voor. Gelegenheidsduo Dua Lipa en Calvin Harris is het laatste tweetal dat de Top 40 aanvoerde. Vorig jaar april begonnen de zangeres en dj/producer aan een recordperiode van zestien weken bovenaan de hitlijst.

Duncan Laurence

Met Als het avond is staat er voor de 96e keer een Nederlandstalig nummer op de eerste plaats. De hit verstoot de 95e Nederlandstalige plaat, Hij is van mij van Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey, van de eerste plek. Dat nummer zakt naar nummer twee. Op de derde positie blijft Mabel plakken met Don't Call Me Up.

Snelste stijger in de Top 40 van deze week, die vrijdagmiddag te horen is op Qmusic, is Davina Michelle. Skyward, de langverwachte opvolger van Duurt te lang, stijgt van nummer 34 naar nummer 20.

Duncan Laurence bestormt ondertussen de top tien. Arcade, waarmee hij Nederland over bijna twee maanden vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival, rukt op naar de achtste plek. De laatste Nederlandse inzending die al voor het festival in de top tien wist te komen, was Birds van Anouk. Eind maart 2013 kwam die hit op nummer drie.