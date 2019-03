Alain Clark en Shirma Rouse op Soul Live Festival

Trijntje Oosterhuis brengt op het festival een ode aan de grootste diva’s uit de soulmuziek. Shirma Rouse komt met een tribute aan Aretha Franklin. Alain Clark brengt op het podium van de Pettelaarse Schans zijn grootste soulhits ten gehore.

De Franse zanger Ben l’Oncle Soul komt met volledige band naar Den Bosch en mengt retro-soul met Motown en zijn Franse roots. In 2010 brak hij in Nederland door met de cover van Seven Nation Army en hij stond eerder ook al op North Sea Jazz.

Het festival voor soul, funk, disco, soulful house en r&b-liefhebbers kent meerdere podia. Naast zangers komen er dj’s, onder wie Roog, Irwan en The Flexican.