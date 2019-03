Lenny Kuhr: Duncan Laurence kan winnen

„Arcade is een hartstikke goed nummer”, aldus Kuhr. „De eerste keer dat je luistert is het al goed, maar de tweede keer krijg je echt bepaalde momenten waar je meer van houdt.” De zangeres stelt dat Laurence een prachtige stem heeft. „En de clip vond ik ook te gek. Ik had echt meteen het gevoel: dit kan weleens gaan winnen!”

De chansonnière adviseert Duncan Laurence vooral te genieten van zijn songfestival-moment. „Het is natuurlijk een krankzinnige situatie dat er op zo’n moment zo veel mensen naar je kijken”, weet Kuhr uit eigen ervaring. „Je kan het niet bevatten, het is alsof je zweeft.” Verder maakte Laurence in de uitzending bekend dat de billen die in de clip te zien zijn niet van een ’bodydouble’ zijn.