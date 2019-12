Orlando Bloom droomt van gezin met Katy Perry

„Ik ben dol op kinderen. Ik vind het heerlijk dat Katy zo goed om kan gaan met kinderen, dus het zou mooi zijn om ze te hebben. Daar gaan we voor. Ik bedoel, Katy is zelf ook een soort kind”, zegt Bloom over de situatie.

Het stel verloofde zich op Valentijnsdag dit jaar na een relatie van vierenhalf jaar. Het plan is om volgend jaar de bruiloft te organiseren. Bloom heeft al een 8-jarige zoon met zijn ex Miranda Kerr, dus tot die tijd kan het stel zich ontfermen over hem.