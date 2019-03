RTL: IJsdansoorlog is onzin!

Gerard Joling zou over de presentatie van het programma gepraat hebben met de entertainmentdeskundige en die kondigde vervolgens een mogelijke nieuwe dansoorlog aan, zoals in 2007 tussen RTL’s Dancing on Ice en SBS’s Sterren Dansen op het IJs. „Het nieuws is dat Gerard Joling die show dan zou gaan presenteren. Hij is een heel eerlijke man, die kan niet liegen en dat is natuurlijk helemaal in ons voordeel. Hij moest inderdaad toch wel zeggen dat er over gepraat wordt, maar dat hij er verder niks over kan zeggen.” Volgens hem betekende dat ’dat er toch weer een ijsshow met Gerard Joling komt.’

Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes zou volgens de geruchten dan een van de kandidaten zijn. Dat haar management al meldde van niets te weten, deed geen belletje rinkelen bij de entertainmentdeskundige. Vanochtend werd het gerucht door RTL dan ook afgedaan als onzin.

Woensdag werd bekend dat SBS6 weer aan een ijsdansshow met bekende Nederlanders werkt, dat in het najaar moet worden uitgezonden. Hiervoor wordt het format Sterren Dansen op het IJs ’opgefrist’.

