Douwe Bob haalt uit naar Snollebollekes

„Deze gast verkoopt 2 X GelreDome uit. Maak me soms toch wel erg veel zorgen om ons mooie landje”, schrijft Douwe bij een foto van een artikel uit De Telegraaf over Rob. „Mag ik natuurlijk niet zeggen he. Zo, wat laat die Douwe zich kennen.” Ook sneert hij nog even naar Forum voor Democratie: „Fuck de Fvd en lang leve de kunst.”

Wat Douwe Bob precies tegen de feestact heeft, is niet duidelijk. Rob reageert zelf op Instagram: „Lieve Douwe... kom vanavond gewoon een potje bier pakken joh!! je bent meer dan welkom.”

Ook andere BN’ers reageren op het bericht van Douwe Bob. Zo schrijft Nielson: „Ik denk dat er stiekem best wat van je fans ook naartoe gaan man... Ik wil niet stoken maareeehhh.” Jeroen Kijk in de Vegte: „Een Snollebolleke op z’n tijd is niks mis mee, hoor. In tegendeel. Of moet ik nu aan m’n verstand gaan twijfelen?”