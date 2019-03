Commissariaat voor de Media sluit onderzoek Matthijs van Nieuwkerk niet uit

Dit gebeurde bijvoorbeeld wel bij het onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling van Yvon Jaspers. Zij heeft al jaren een lucratief bijbaantje bij de veevoerfabrikant ForFarmers waar zij dezelfde boodschap uitdraagt als in het NPO-programma Onze Boerderij. Dit onderzoek loopt nog steeds, bevestigt de waakhond.

De NPO concludeerde van de week op basis van eigen onderzoek dat de salarisafspraken met Van Nieuwkerk allemaal volgens de regels zijn. Mediaminister Arie Slob had om een analyse gevraagd na publicaties over de loonconstructies die Van Nieuwkerk voor de presentatie van College Tour zou toepassen.

Sjoemelconstructie

De Telegraaf meldde dat Van Nieuwkerk onder de zogenoemde balkenendenorm uitkomt door zich door een externe producent, Medialane, te laten inhuren voor deze klus. Van Nieuwkerk zou zich vanaf deze zomer moeten committeren aan de nieuwe salarisregels en mag dus niet meer dan 194.000 euro per jaar verdienen. Dit zou betekenen dat hij, zonder de ’inhuurconstructie’, vier ton zou moeten inleveren.

Bekijk ook: Matthijs van Nieuwkerk redt topsalaris

College Tour werd voorheen door NTR zelf geproduceerd. De VVD en de SP hebben aangegeven meer uitleg te willen over het onderzoek. Zij nemen geen genoegen met de uitleg over het salaris van de NPO-coryfee. Parlementariër Thierry van Aartsen sprak in een interview met Shownieuws van een „sjoemelconstructie die stinkt. Als de NPO nog een beetje vertrouwen wil houden van de politiek en het publiek, dan zullen ze openheid moeten geven.”