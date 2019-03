Concert Robyn van Melkweg naar AFAS Live

De Dancing On My Own-zangeres heeft haar show omgegooid. „Toen het is geboekt had ze een bepaalde productie in haar hoofd en die paste prima in de Melkweg. Maar inmiddels heeft ze een grotere productie, die daar niet meer past. Ze denkt zo een betere show neer te kunnen zetten”, licht een woordvoerder van MOJO toe.

Dat er met de datum is geschoven, heeft te maken met de beschikbaarheid van AFAS Live. De concertzaal verwelkomt zaterdag 6 april zo’n beetje alle deelnemers aan het Eurovisiesongfestival voor Eurovision In Concert, vanaf vrijdag 12 april strijkt Jesus Christ Superstar neer op de ArenA Boulevard.

Vervelend

Dat Robyns concert is verplaatst naar de veel grotere AFAS Live betekent dat er weer kaarten in de verkoop gaan voor de show. De Melkweg was uitverkocht, de nieuwe locatie heeft „grofweg een dubbele capaciteit.” De extra kaarten zijn vanaf zaterdagochtend te koop, wie tickets heeft gekocht voor de Melkweg is ook welkom in AFAS Live. „Het verplaatsen is heel vervelend. Als mensen op de nieuwe datum niet kunnen, krijgen ze hun geld terug. Maar we hopen natuurlijk dat ze kunnen.”

Robyn brak eind jaren negentig internationaal door met de hit Show Me Love en scoorde hits als With Every Heartbeat en Handle Me. Jarenlang was het stil rond de Zweedse zangeres, maar eind vorig jaar liet Robyn weer van zich horen. In oktober bracht ze het album Honey uit, acht jaar na de plaat Body Talk. Robyn heeft de smaak van het optreden weer te pakken en toert weer heel de wereld rond.