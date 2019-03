Nada van Nie maakt film over optimistische Marc de Hond

Marc de Hond Ⓒ Hollandse Hoogte

Nada van Nie gaat een documentaire maken over Marc de Hond en zijn strijd tegen blaaskanker. De actrice en filmmaaksters benaderde de presentator en cabaretier nadat deze publiekelijk bekend had gemaakt dat er weer kanker bij hem was geconstateerd en dat hij dit jaar intensieve behandelingen moet ondergaan.