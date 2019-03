Boek Japin over leven Karin Bloemen verfilmd

Dat heeft producent Rinkel Film vrijdag bevestigd. Het scenario wordt geschreven door Karen van Holst Pellekaan (Achtstegroepers huilen niet, De gelukkige huisvrouw). De film, die als voorlopige titel Sonne heeft, moet in 2020 in de bioscopen te zien zijn. Acteurs zijn nog niet bekend.

Het boek van Japin vertelt over een succesvolle en geliefde zangeres die een rechtszaak aanspant om een jong meisje uit handen van een verkrachter te houden. Door deze actie dreigen echter de geheimen uit haar eigen verleden openbaar te worden. Met de confrontatie in de rechtszaal zet zij zowel haar privacy en carrière als haar liefde op het spel.

Maar buiten is het feest wordt de eerste roman van Japin waar een verfilming van wordt gerealiseerd. Producent Kaap Holland was lang bezig met een bioscoopversie van Een schitterend gebrek, maar moest deze plannen vorige jaar even op de plank parkeren toen regisseur Erwin Olaf vanwege ziekte moest afhaken.