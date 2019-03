Raymond van Barneveld onthult: mijn moeder was ernstig ziek

Op Instagram schrijft de darter: „Ik ben wel dankbaar dat mijn moeder er woensdag in Ahoy bij kon zijn na een zeer zware periode van bestralingen.” Maar inmiddels gaat het gelukkig beter met haar: „Ze is afgelopen week door de artsen genezen verklaard.” Naast zijn moeder, was ook voor het eerst zijn kleinzoon Mason aanwezig bij een van zijn wedstrijden.

Van Barneveld stond de afgelopen dagen op het dartpodium in Rotterdam. Hij kondigde donderdagavond na zijn verloren partij tegen Michael van Gerwen (7-1) per direct zijn afscheid aan, maar trok dat de volgende ochtend toch weer in. „Ik voelde me ellendig, schaamde me rot na de afgang voor de ogen van familie en vrienden. Ik handelde uit emotie. Nu weet ik zeker dat ik pas afscheid wil nemen aan het einde van het jaar op het wereldkampioenschap in Alexandra Palace in Londen.”

Twee weken geleden liet de darter weten dat hij en zijn vrouw Silvia na een huwelijk van 25 jaar uit elkaar gaan. Inmiddels is duidelijk dat de darter alweer gelukkig is in de liefde.