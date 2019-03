1 april-grap? Of gaat Kim Holland echt weer uit de kleren?

De film zou gaan over een man die op Amsterdam Centraal Station aankomt en vervolgens ’geprikkeld wordt door alles wat de hoofdstad te bieden heeft’. De film, of filmpje - hij duurt zes minuten - draait in een seksbioscoop die vrijdagmiddag geopend is en volgens Kim Holland is het een wens die uitkomt. „Ik heb altijd wel gezegd: ’Het lijkt me zo leuk om echt een bioscoopfilm te maken’. Dat is er nu inderdaad echt van gekomen.”

Maar het meest opzienbarend is wel dat de pornoster zelf ook weer op het witte doek verschijnt. „Ik heb er een kleine, maar pikante rol in. Laten we het zo zeggen: het slipje is nog aan, maar daar blijft het ook allemaal bij.”

De film zou overigens in 5D te zien zijn, waarbij, zo meldt Privé tv, ’als de vrouw een trilling gaat voelen, wij dat ook op de stoel voelen.” Toch houdt Jan Uriot ook een flinke slag om de arm: „Het zou ook heel goed een 1 april-grap kunnen zijn.”