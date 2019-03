Cineaste Agnès Varda (90) overleden

Varda, geboren in België, wordt gezien als de pionier van de Nouvelle vague, met beroemde regisseurs als Jean-Luc Godard, Claude Chabrol en François Truffaut. Ze filmde al in de jaren vijftig op locatie en maakte gebruik van niet-professionele acteurs. Dat was indertijd zeer ongebruikelijk.

De onervaren Varda debuteerde in 1954 met de film La pointe courte, die weinig aandacht kreeg, maar ze brak door met Cléo de 5 à 7. Daarna volgden onder meer Sans toit ni loi, Vagabond en Jacquot de Nantes. Ze maakte meer dan dertig, meestal sociaal bewogen films en documentaires. In 2017 kreeg Varda nog erg veel waardering voor Visages, Villages. In hetzelfde jaar werd haar een ere-Oscar toegekend voor haar oeuvre.