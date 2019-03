Man uit Amersfoort vast voor bedreigen Özcan Akyol

Vrijdagmiddag moet de man voorkomen. Er wordt dan bepaald of hij langer moet vastzitten. Akyol laat aan het AD weten dat hij de afgelopen twee maanden is lastiggevallen. „Hij begon ook over mijn kinderen. Ik heb al langere tijd ontzettend veel last van stalkers en bedreigers, vooral de laatste tijd was er een enorme opleving. (...) Ik moet zeggen dat ik sinds De Neven van Eus een heel goed contact heb met de politie. Zij maken het mij bijvoorbeeld heel makkelijk om aangifte te doen.”

Volgens de politie wordt de Amersfoorter ervan verdacht meer BN’ers via internet te hebben lastiggevallen. „Ik denk dat het er wel een stuk of zestien zijn. Dat zijn niet allemaal mensen die zich in het publieke debat begeven, maar het zijn er wel meer”, zo laat teamchef Gert Telman weten.

Bekijk ook: Özcan Akyol bedreigd om documentairereeks