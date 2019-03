Na afgebroken optreden heeft René Froger er weer zin in

„Jawel, Schimmie (producer en bandleider van De Toppers Marcel Schimscheimer, red.) en ik zijn vol aan het werk voor Toppers in Concert”, schrijft hij bij een foto van hen tweeën. En dat vindt hij ’bloedgezellig’. Froger kan dan ook niet wachten. „Wat een zalig concept is het toch.” Toch duurt het nog 36 dagen, melden de Toppers op hun website, voordat op 31 mei en 1 juni het dak er weer af gaat.

Zo uitgelaten als hij schrijft, zo geëmotioneerd was hij toen hij afgelopen zaterdagavond zijn concert in Almelo moest afbreken. Zijn stem wilde niet meer. Hij vertelde het publiek dat er die dag veel gebeurd was dat hem niet in de koude kleren was gaan zitten en oogstte applaus voor zijn openheid.

Froger liet toen weten dat het al beter ging zodra hij thuis was. Gelukkig maar voor hem; vanavond en zaterdagavond staat hij immers ook weer op de planken in het oosten en noorden van het land.