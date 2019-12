Weduwe Fernando Ricksen geeft boek uit over zijn ziekte

Biograaf en vriend van Fernando, Vincent de Vries, heeft samen met Veronika gewerkt aan het boek. Hij vertelt aan the Sun: „Het zal geen verdrietig boek zijn. De lezers zullen eerder tranen van het lachen hebben, omdat Fernando zijn gevoel voor humor niet verloren is gegaan.”

Hij vervolgt: „Fernando heeft zelfs een aantal delen geschreven in het voorjaar. Het is misschien een klein gedeelte, maar hij heeft zelf de hoofdstukken geschreven. Hij schreef over de Rangers, Schotland, over zijn leven en zijn hoop. Het geeft mensen een blijk van zijn vechtlust.”

Ricksen overleed in september op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte ALS. Deze spierziekte werd in 2013 bij hem geconstateerd. De oud-prof van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg zette zich daarna in voor fondsenwerving om onderzoek naar ALS te financieren.