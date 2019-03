Glee-acteur Harry Shum Jr. vader geworden

Zijn vrouw Shelby Rabara zei onlangs nog hoe bijzonder het was om voor het eerst moeder te worden. „Een mensje laten groeien in je buik maakt je nederig en het is heel tof”, schreef ze op Instagram.

Harry en Shelby stapten meer dan drie jaar geleden in het huwelijksbootje. De acteur is vooral bekend van Glee, waarin hij de rol van Mike Chang Jr. speelde. Shelby was tussen 2009 en 2010 ook in een aantal afleveringen van de serie te zien als tegenspeler van Harry. Verder kreeg ze kleine rollen toebedeeld in onder meer de film 17 Again en de series Community en CSI.