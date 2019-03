Zweedse kroonprinses Victoria pakt ski's

Het is de achttiende tocht uit de reeks die op 14 juni wordt afgerond in Dalarna. Victoria wil de verschillende delen van Zweden onder verschillende omstandigheden ervaren, genieten van de natuur en het buitenleven en ook anderen laten zien hoe mooi en gezond het is om eropuit te trekken. Het publiek wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om met haar mee te gaan. Deelnemers werd wel aangeraden om warme kleding aan te trekken en goed te letten op de weersverwachting. Ook het meenemen van een waterfles werd aanbevolen.

Victoria had er in elk geval veel zin in en deed volop mee aan de warming-up en sportieve activiteiten van de kinderen van de school van Vemdalen waar ze haar tocht vrijdagmiddag begon. Vervolgens ging ze met de jeugd lunchen, waarbij onder meer hamburgers en worst die boven een open vuur werden klaargemaakt op het menu stonden. Aldus versterkt pakte de kroonprinses haar langlaufski's en vertrok ze voor haar bijna 18 kilometer lange tocht.