Angelina Jolie: meer kindermisbruik door coronacrisis

„Het komt op een moment waarop kinderen beroofd worden van alle sociale netwerken die hen steunen en een uitweg bieden van hun gewelddadige omgeving. Covid-19 heeft kinderen afgesloten van hun vrienden, hun reguliere scholing en hun bewegingsvrijheid”, vertelt Jolie.

De actrice beklemtoont dat de maatschappij de bescherming van kinderen in misbruikgevallen serieuzer moet nemen. „De diepgaande, blijvende gevolgen voor de gezondheid van kinderen door trauma’s worden slecht begrepen en vaak ondergewaardeerd. Vrouwen die sterk genoeg zijn om te vertellen over hun ervaringen worden vaak niet geloofd of krijgen zelf de schuld.”

Jolie zegt dat mensen, ook al zijn ze fysiek van elkaar gescheiden door de lockdowns, vrienden of familie moeten blijven inlichten wanneer ze vermoeden dat iemand het moeilijk heeft. „We kunnen onszelf de signalen van stress en huiselijk geweld aanleren zodat we weten waar we voor uit moeten kijken en hoe serieus we het moeten nemen. Er wordt gezegd dat er een heel dorp voor nodig is om een kind op te voeden, maar het hele land moet meewerken om kinderen de bescherming en zorg te bieden die ze verdienen.”