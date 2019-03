Bond-acteur Shane Rimmer (89) overleden

Rimmer was in vier James Bond-films te zien, namelijk in Live and Let Die, The Spy Who Loved Me, You Only Live Twice en Diamond Are Forever. Hij is de acteur met de meeste rollen in Bondfilms. Ook was hij de stem van Scott Tracy in Thunderbirds en speelde hij in Star Wars: Episode IV - A New Hope en Batman Begins.

Rimmer was 55 jaar getrouwd met Sheila. Samen hebben zij drie kinderen en meerdere kleinkinderen.