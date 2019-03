Ed Sheeran mag natuurvijver houden

Na een bezoek aan de wereldberoemde zanger is de inspectie tot de conclusie gekomen dat er „geen enkel bewijs is dat het geen natuurvijver is.” Sheeran had toestemming gekregen voor een vijver en niet voor een zwembad.

De vijver, die een vorm heeft van een nier, heeft een steiger en twee trappetjes, zo weet Sky. Een van de buren liet weten: „Ik geloof dat de bouw ervan meer een omgeving creëert voor een wilde levensstijl dan voor wilde dieren.”

Een woordvoerder laat weten dat ze de situatie rondom het huis van Sheeran in de gaten zullen houden. „Nu groeien er planten in en om het water. Er is tot nu toe geen bewijs dat de gemaakte afspraken geschonden zijn.”