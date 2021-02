Docu over vrouw koning Albert belooft geen taboes maar: ’geen woord over Delphine’

Paola zal in de film zelf haar levensverhaal vertellen. „De eerste documentaire die het volledige en intieme verhaal van koningin Paola schetst, maar dan gebracht door de koningin zelf”, luidt de omschrijving van het project. De moeder van koning Filip doet dat op „een onomwonden manier” en „zonder taboes en in het belang van de geschiedenis.”

De opnames zouden al achter de rug zijn. Regisseur Nicholas Delvaux heeft haar tien dagen gefilmd in Brussel en op haar buitenverblijf in het zuiden van Frankrijk. Daarin vertelde ze over haar jeugd in Italië, haar leven als prinses en later als koningin van België. Ook de huwelijkscrisis van haar en Albert zou aan bod komen. Volgens een ingewijde wordt niet gesproken over Delphine, de inmiddels erkende buitenechtelijke dochter van Albert.

Paola werd vijftien jaar geleden al kort door de VRT gevolgd tijdens een tweedaags bezoek in Italië. Toen werd gefilmd dat ze aan vriendinnen vertelde over haar huwelijk. „We hebben onze problemen gehad. Maar nu zeggen we dat we voor elkaar gemaakt waren.” De nieuwe documentaire wordt komende herfst uitgezonden.

