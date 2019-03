Nederlandse Escher-film verkocht aan buitenland

Escher: Het Oneindige Zoeken was vorige jaar in de Nederlandse bioscopen te zien en won onder meer een Kristallen Film voor het grote aantal bezoekers. De documentaire won recent op het 37e Festival International du Film sur l’Art’ in de Canadese stad Montreal een grote prijs voor beste titel in de competitie. De jury prees het werk als „een compleet en goed gedocumenteerd verhaal dat de kijker enorm veel zin geeft om het werk van Maurits Cornelis Escher te herontdekken.”

Lutz stelde de film samen aan de hand van teksten uit brieven, artikelen, dagboeken en lezingen van en over Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Op deze manier vertelt Escher 46 jaar na zijn dood zelf zijn levensverhaal.

3D-animaties

„De mens Escher komt uit de schaduw van zijn werk tevoorschijn”, stelt regisseur Lutz. „In zijn eigen woorden geeft de grafisch kunstenaar - in zijn tijd vaak verguisd door kunsthistorici, maar wereldwijd geliefd bij het grote publiek - een aangrijpend beeld van zijn angsten, twijfels, successen, politieke beschouwingen en zijn eigen visie op zijn werk.”

Realistische 3D-animaties maken ondertussen Eschers fantastische gedachten en onmogelijke werelden in zijn prenten inzichtelijk. De kijker wordt meegenomen in Eschers levenslange zoektocht, emoties, spel en gepuzzel. Eerder maakte Lutz documentaires over onder meer de filosoof Spinoza en de verdwenen Haagse bioscoop Metropole.