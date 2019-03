Aretha’s familie bij concert Shirma Rouse

De zangeres deelde op Instagram een filmpje waarop te zien is dat ze een tas en shirt krijgt overhandigd. Het shirt trekt een enthousiaste Shirma dan ook gelijk aan. „Jullie hebben de juiste maat gekozen want ik zie er leuk en sexy uit”, zegt de zangeres. Haar mening wordt gedeeld door Jandino Asporaat. „Natuurlijk zie je er leuk en sexy uit, want dat ben je”, reageerde hij op de video.

De nicht van de vorig jaar overleden Aretha deelde de video zelf ook op Instagram en schreef hierbij dat ze Shirma leerde kennen bij een bustour over haar tante. „Ik kon niet geloven dat ze zo ver had gereisd. Ik moest wat liefde teruggeven, dus hier zijn we liefde aan het geven.”