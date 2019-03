Stalker Kendall Jenner moet land uit

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het lijkt erop dat Kendall Jenner voorlopig van haar stalker af is. De 38-jarige John Ford is namelijk opgepakt door de Amerikaanse immigratiedienst. De Canadese man, die tot twee keer toe bij het huis van de realityster belandde, blijkt illegaal in de Verenigde Staten te verblijven en wordt het land uitgezet.