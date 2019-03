B-Brave-Kaj speelt in musical Mamma Mia!

De 22-jarige Van der Voort deed auditie en werd door het Engelse team van de musical uitermate geschikt gevonden om de rol te vertolken, meldt Stage Entertainment. De zanger begon zijn carrière in 2007, toen hij op 11-jarige leeftijd gecast werd voor de hoofdrol in de musical Ciske de Rat.

Mamma Mia! is een musical met nummers van de wereldberoemde Zweedse band Abba. De voorstelling vertelt over een alleenstaande moeder Donna die met haar dochter Sophie op een Grieks eiland woont. Als Sophie besluit te trouwen, nodigt zij de drie oude scharrels van haar moeder uit die mogelijk haar vader kunnen zijn.

De hoofdrollen in de nieuwe versie worden gespeeld door Antje Monteiro, Jolijn Henneman, Dieter Troubleyn, Zjon Smaal en Emiel de Jong. De musical trekt de afgelopen twee decennia over de hele wereld volle zalen en er is ook een filmversie gemaakt met onder anderen Meryl Streep in de hoofdrol.