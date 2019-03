Spider-Manacteur Tom Holland ’doet afwas bij ouders’

„Mijn ouders en broers zijn zulke coole mensen. Ze laten mij echt niet veel veranderen”, zegt Tom. „Als ik thuis kom na een lange dag op werk zegt mijn moeder gewoon dat ik de afwas moet doen. ’Het is jouw beurt’, zegt ze dan.”

Tom speelde Spider-Man voor het eerst in 2016 in de Marvel-film Captain America: Civil War. Een jaar later volgde zijn eerste eigen superheldenfilm, Spider-Man: Homecoming. Dit jaar is hij ook in onder meer Avengers: Endgame en Spider-Man: Far From Home weer te zien als de webslingerende superheld.