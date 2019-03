Nielson laat ijsblokje tatoeëren

Vol trots postte Nielson op Instagram een foto van zijn tattoo. „Dankjewel voor alle streams, views, reacties en liefde op ijskoud en het album. Dit afgelopen jaar is er insane veel moois gebeurd en deze tattoo zal me er altijd aan herinneren.”

Het is Nielsons eerste tatoeage. En alhoewel hij erg blij is met zijn aanwinst, is hij absoluut niet van plan om zich nu vol te laten tatoeëren. Hij houdt namelijk ook al tijdenlang zijn vrouw tegen om een tweede tattoo te zetten.

De singer-songwriter beloofde aan zijn fans dat hij een tattoo zou laten zetten als zijn nummer IJskoud een nummer 1-hit zou worden. En dat gebeurde begin februari. „Het antwoord is JA. Ik houd me aan mijn belofte en er komt een tattoo om dit moment voor eeuwig vast te leggen! TROTS!”, schreef hij toen op Instagram.