Baby van Meghan deelt sterrenbeeld Elizabeth

Overgrootmoeder koningin Elizabeth wordt op 21 april 93 jaar. Prins Louis viert zijn eerste verjaardag op 23 april en zijn zus prinses Charlotte blaast op 2 mei drie kaarsjes uit. Als de baby van Harry en Meghan ook wordt geboren tussen tussen 21 april en 20 mei, is het sterrenbeeld stier, met karaktereigenschappen als betrouwbaar, ambitieus en loyaal.

Of het een prins of prinses wordt, houden Harry en Meghan nog even voor zich. Op basis van het aantal weddenschappen zou Meghan het leven schenken aan een meisje.