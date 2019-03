’Mensen hebben behoefte aan verstand op nul’

Maar echt een verklaring voor zijn succes heeft Rob ook niet echt, hij kan zijn vinger er niet op leggen. „Als ik het antwoord echt specifiek zou weten, dan deden we het honderd keer per jaar. Ik weet het ook niet.”

Bekijk ook: Snollebollekes stuiterend richting uitverkocht GelreDome

Feestmuziek is volgens Rob echt wel iets van deze tijd. „Feest is natuurlijk van alle tijden, het is maar net hoe je het invult. De Romeinen hadden hun manier en wij hebben nu onze manier.” Rob zegt er heel erg trots op te zijn dat feestmuziek nu opkomt, aan harde kritiek stoort hij zich niet zo.

Gaan met banaan

Zo heeft Douwe Bob vrijdagmorgen op Instagram hard uitgehaald naar de Snollebollekes. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de feestact zo populair is. Naast Douwe Bob zijn er mensen die zeggen ’dat is toch geen muziek. Rob reageert daar laconiek op. „Die mensen hebben helemaal gelijk! Het is ook geen muziek. Je moet het ook niet verwarren met muziek, het is féést. Het is entertainment, het is verstand op nul en gaan met die banaan.”

Bekijk ook: Douwe Bob haalt uit naar Snollebollekes

„Dan krijg je die discussie dat Charles Aznavour ook geen muziek is want dan is Bach weer beter. En dan is Jacques Herb ook niet leuk en is De Vlieger ook een klotelied.” Iedereen moet zelf lekker weten waar hij of zij naar luistert, vindt Rob. „In de auto luister ik naar hele andere muziek dan in de kroeg en in de auto en op een begrafenis hoop ik ook dat ze ook weer andere andere platen draaien.”

Ook zaterdagavond wordt het weer een feestje. Wat de feestgangers kunnen verwachten? „Het wordt een feest waarvan je morgen niks meer weet”, aldus Rob.