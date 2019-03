Jordyn Woods mist dochter van Kylie het meest

„Jordyn is nog steeds van streek, maar ze probeert verder te gaan met haar carrière en ze probeert haar leven weer op de rails te krijgen”, onthult een insider tegenover Us Weekly. „Ze mist Kylie als haar beste vriendin, maar ze zegt tegen vrienden dat ze Stormi nog het meest mist. Ze bekijkt oude foto’s van Stormi. Ze mist haar elke dag.”

Kris Jenner sprak vrijdag voor het eerst over het schandaal rondom Jordyn, Khloé Kardashian en Tristan Thompson. In het radioprogramma van Ryan Seacrest zei de ’momager’ dat de situatie elke dag in haar gebeden voorbij komt. „Ik denk dat mijn spirituele kant nodig is anders zou ik het niet overleven.” Verder gelooft ze erin dat haar kinderen goede beslissingen zullen nemen in moeilijke situaties.

Jordyn zou de vriend van Kylies zus Khloé hebben gezoend tijdens een feestje afgelopen februari. Daarop beëindigde Khloé de relatie met Tristan, die ook vreemdging toen Khloé hoogzwanger was van hun eerste kind.