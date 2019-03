Simon verwijdert sociale media van telefoon

Simon wil een beter voorbeeld zijn voor zijn dochtertje Kiki. Hij wilt niet dat zijn dochter opgroeit met een vader die constant op zijn telefoon zit. Bovendien vertelde een neuroloog hem dat het brein veel te veel informatie krijgt te verwerken door sociale media. „Dat kan het brein simpelweg niet aan. Daar is het niet voor uitgerust”, aldus Simon.

Daarom besloot de Volendammer tot rigoureuze maatregelen: geen sociale media meer op zijn telefoon. „Om er nou helemaal afscheid van te nemen, dat gaat me te ver. Dat is ondenkbaar. Ik durf ruiterlijk toe te geven dat ik gewoon echt verslaafd eraan ben.” Simon heeft zijn accounts zelf dus niet gedeletet.

De vriend van Nick Schilder heeft zichzelf voorgenomen om minstens een week geen Instagram en Facebook op zijn telefoon te hebben. „Dan zien we wel verder.” En in de eerste uren had hij het al moeilijk. Bijvoorbeeld tijdens het wachten op zijn taxi. „Ik vind het toch wel sneu om te zeggen, maar die tien minuten dat ik zat te wachten heb ik zeker acht keer mijn telefoon willen pakken. Op zich moeten dan alle alarmbellen afgaan.” Maar na veertien uur ging het gelukkig „hartstikke goed.” Simon zegt meer rust te hebben en meer tijd voor andere dingen.