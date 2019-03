Avond van Filmmuziek terug in de Ziggo Dome

De vijfde editie vond vrijdagavond plaats. Het Metropole Orkest, onder leiding van de Britse dirigent Jules Buckley, begeleidde het filmmuziekevenement. Beroemde muzikanten, onder wie harpiste Lavinia Meijer, violiste Noa Wildschut en zangeressen Noortje Herlaar en Trijntje Oosterhuis, vertolkten verschillende beroemde filmsongs. Ook acteurs Frank Lammers, Jeroen van Koningsbrugge en Daniel Boissevain waren van de partij.

De Avond van de Filmmuziek is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot het populairste filmmuziekevenement van het jaar. Tijdens de avond worden de beroemdste filmhits gespeeld en de grootste componisten geëerd. Welke artiesten dit najaar hun opwachting zullen maken, wordt later dit jaar bekendgemaakt.