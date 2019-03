Esther Roord: ’Na Kees & Co werd ik liever VERGETEN’

Het ging de laatste jaren niet altijd even goed met Esther Roord, oftewel ’buurvouw Sonja’ uit Kees & Co. De actrice van weleer gooit het tegenwoordig over een hele andere boeg. Ⓒ Ferry de Kok

Het nieuws dat RTL 4 de aloude hitserie KEES & CO nieuw leven zou gaan inblazen met SIMONE KLEINSMA en CHANTAL JANZEN werd bij de fans van vroeger met gemengde gevoelens ontvangen toen bleek dat één populair figuur nu zou ontbreken! Buurvrouw, en hartsvriendin, SONJA blijkt niet eens te zijn benaderd. Maar de vraag is of de 54-jarige actrice ESTHER ROORD, die haar tien jaar speelde, ’ja’ had kúnnen zeggen…