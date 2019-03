Freek de Jonge miste Thierry Baudet op Boekenbal

Door de opening van het Boekenbal te verstoren wilde Freek de Jonge een statement maken tegen Forum voor Democratie en de overwinningsspeech van Baudet na het winnen van de Provinciale Statenverkiezingen. Baudet zei in die speech dat „Nederland wordt ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen.”

Bekijk ook: Baudet nodigt Freek de Jonge uit voor broodje kroket

Freek kreeg naar eigen zeggen honderden reacties. Hij kreeg steun en hoon. „De vragen die ik stel zijn heel simpel: wat wordt er nu precies ondermijnd? En wat wil Baudet daar dan aan doen als hij aan de macht komt? Want die is zo tendentieus allemaal en het wijst in één richting: dat straks de overheid de zeggenschap krijgt over het functioneren van de universiteiten, de pers en de kunst. Is dat wat hij bedoelt? Ik heb er nog geen antwoord op gekregen”, zegt De Jonge in het AD.

Bekijk ook: Dries heeft advies voor Freek de Jonge

„Forum voor Democratie is nu een meldpunt voor linkse indoctrinatie in het onderwijs begonnen. Kennelijk wil Baudet die kant op. Het geeft aan dat je de instituties niet vertrouwt. Want er is ook een onderwijsinspectie waar je heen kunt als je een klacht hebt. Zo’n meldpunt, dat is toch ophitsen? In zo’n samenleving, waar de zaak de hele tijd op scherp staat, wil toch niemand wonen?”

Baudet en De Jonge hebben elkaar sinds een gezamenlijke lunch in 2016 niet meer gesproken. De politicus zei deze week in Jinek bereid te zijn een broodje kroket met De Jonge te eten.