Batman bestaat 80 jaar

Batman verscheen op 30 maart 1939 voor het eerst in stripvorm op de pagina’s van Detective Comics nummer 27. De vleermuisman kreeg in 1940 al zijn eigen stripserie, met in het eerste nummer al The Joker en Catwoman. Daarna was hij middelpunt van tal van tekenfilms en bioscoopfilms, maar ook van boeken, radioseries, speelgoed en games. Tachtig jaar lang stond de Dark Knight symbool voor vastberadenheid, moed en gerechtigheid.

De verjaardag wordt op verschillende manieren gevierd, door gamers en stripliefhebbers. Warner Bros bracht deze maand al een nieuw level pack uit voor de game LEGO DC Super-Villains. Gamers kunnen hiermee door Gotham City struinen met zeven nieuwe personages, waaronder The Phantasm, Captain Clown, Man-Bat, Mad-Hatter, Batman, The Joker en Harley Quinn.

Ook zijn er herdenkingsboeken uitgebracht, zoals 80 Years of Batman: Deluxe Edition. Het boek bevat herdrukken van de meest memorabele avonturen van de Dark Knight en een nieuw verhaal over Bruce Wayne.

Op sociale media vieren fans de verjaardag met de #Batman80 en #LongLiveTheBat.