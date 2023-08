Britney Spears geen fan van botox: lijkt alsof ik ben geslagen

„Ik heb botox gedaan, maar ik was nooit echt blij omdat het mijn voorhoofd deed zwellen en mijn oogleden deed hangen waardoor het letterlijk leek alsof iemand me in elkaar had geslagen”, vertelt de 41-jarige Spears in een video op Instagram. „Waarom zou je zoveel geld betalen om er de eerste twee weken uit te zien alsof iemand je in elkaar heeft geslagen?”

In het bijschrift van de video schrijft de zangeres dat ze zo’n tien tot vijftien jaar botox heeft laten inspuiten. „En hoe kan het dat soms je ene wenkbrauw hoger zit dan de andere? Ik kan me echt twee weken niet vertonen”, zegt ze. „Natuurlijk ga ik dan terug naar de dokter, maar zij zegt dat het normaal is.”

De zangeres zweert daarom bij een soort beautypleisters, die ze in het filmpje op haar gezicht heeft geplakt. „Zonder al die naalden.”