Walking Dead-ster Gilliam signeert geen borsten

Het succes van de hitserie heeft de 50-jarige acteur veel gebracht, vertelt hij trots. „Het heeft me de kans geboden om de hele wereld te zien: ik ga regelmatig naar allerlei conventies waar fans samenkomen om acteurs uit hun favoriete series te zien”, legt hij uit. „Iedereen is alleen maar blij en aardig op dat soort bijeenkomsten.” Sowieso wordt Gilliam met grote regelmaat op straat aangesproken op zijn rol. „Het blijft een gekke gewaarwording dat vreemden mij spontaan even willen zeggen hoe geweldig zij iets vinden waar ik in meespeel. Dat is iets dat ik in de dertig jaar dat ik nu acteer nog nooit zo heb meegemaakt.”

Father Gabriel Stokes is een buitenbeentje in het Walking Dead-universum, stelt de acteur. „De meeste karakters in de show zijn vol zelfvertrouwen en weten dat ze heel hard willen vechten om te overleven - hij niet. Al hebben we dit seizoen wel gezien dat hij meer vechtlust in zich heeft dan de meeste mensen dachten, haha!” Gabriel heeft zich wel ontwikkeld tot een pijler van de gemeenschap. „Maar hij neemt elke keer nét een andere weg dan je verwacht. Dat maakt het ook als acteur zo leuk om hem te spelen.”

Fiets

Gilliam houdt zichzelf op de set in conditie door veel te fietsen. „Ik ben niet echt iemand die in de sportschool aan gewichten gaat trekken. Maar ik ben wel iemand die veel cardio doet. Ik heb altijd een fiets op de set staan zodat ik, als ik een uurtje pauze heb, er even op uit kan trekken.” Het draaien van de serie duurt elk jaar ruim zeven maanden. De acteurs zijn erg op elkaar aangewezen. „Je bouwt inderdaad een heel bijzondere band met elkaar op. We blijven elkaar ook regelmatig zien in de vijf maanden dat we niet opnemen of repeteren; we spreken bijvoorbeeld af rond conventies.”

Zeker op dat soort bijeenkomsten krijgt de acteur soms de vreemdste verzoeken van fans. „Er zijn wel eens vrouwen die je vragen om bepaalde zeer intieme delen van hun lichaam te signeren. Maar dat gaat mij te ver; ze krijgen dan gewoon een foto met een handtekening.”