Hollywood organiseert herdenking Luke Perry

Op de gastenlijst staan honderden namen van mensen die met Luke Perry hebben gewerkt bij onder meer Beverly Hills 90210 en Riverdale, ook mensen achter de schermen zoals cameramannen en stylistes.

De Beverly Hills 90210-ster overleed op 4 maart aan de gevolgen van een beroerte. Zijn overlijden hakte er diep in bij zijn nabestaanden, familie, vrienden en oud-collega's. Hij werd begraven in de buurt van de stad Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee.

