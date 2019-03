McKenna Grace (12) krijgt rol in Ghostbusters 3

Eerder werd al bekend dat Finn Wolfhard en Carrie Coon een rol krijgen. Coon speelt de rol van de moeder en Wolfhard speelt de rol van de zoon. Reitman twitterde al een foto van het drietal dat het gezin gaat vormen in zijn nog titelloze film. Reitman wil komende zomer met de opnames beginnen.

Jason Reitman is de zoon van de Ivan Reitman, die in de jaren tachtig de twee originele Ghostbusters-films regisseerde, over een speciale dienst die spoken verjaagt. In 2016 verscheen de laatste Ghostbusters-film. Dat was een remake van het origineel, met vier vrouwen in de hoofdrol. Die remake staat echter los van het vervolg van Reitman, die ook aan het script meeschreef.

Sony wil het vervolg van Ghostbusters in juli 2020 in de bioscopen uitbrengen.