Vader Adele wil weer contact met dochter

Een vriend van Mark vertelt aan the Sun: „Hij weet dat hij fouten heeft gemaakt, maar wil het graag bijleggen. Het gaat hem niet om geld ofzo, hij wilt gewoon een normale opa zijn en een ijsje voor zijn kleinzoon kunnen kopen enzo.”

De insider vervolgt: „Zijn hart is gebroken. Hij heeft momenteel niet echt een leven, hij ploetert een beetje.”

Adele verbrak het contact met haar vader in 2011, nadat Mark een boekje opendeed over hun leven. Adele reageerde destijds: „Hij zal nooit meer iets van me horen.”

Het is niet de eerste keer dat Adele’s vader aangeeft weer deel uit te willen maken van haar leven. In 2013, toen Mark geopereerd werd aan zijn darmen nadat er kanker was geconstateerd, negeerde ze een smeekbede van hem.

Mark verliet Adele’s moeder Penny toen de zangeres drie jaar oud was. Tijdens haar jeugd is hij niet in beeld geweest.