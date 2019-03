Stalker Özcan Akyol weer op vrije voeten

De man moest vrijdagmiddag voorkomen om te bepalen of zijn hechtenis verlengd moest worden. Volgens de politie wordt hij ervan verdacht meerdere BN’ers via internet te hebben lastiggevallen.

Özcan liet vrijdag aan het AD weten vaker last te hebben van mensen die hem lastigvallen. „Hij begon ook over mijn kinderen. Ik heb al langere tijd ontzettend veel last van stalkers en bedreigers, vooral de laatste tijd was er een enorme opleving.”

De politie denkt dat de man door de aanhouding zal stoppen met stalken.