Eén keer per maand vrijen met Tim Hofman: ’Mijn seks werkt niet’

„Mijn seks werkt niet, die is stuk en ik vraag me zelfs af of die ooit wel heel is geweest.” Dat vertelt de 34-jarige Lize Korpershoek in het LINDA.Meiden Winterboek, dat dinsdag verschijnt. Ze schrijft dat ze zich niet kan ontspannen om seks te hebben en dat de lust verdwijnt zodra het fysiek wordt. „Ik ben nu drieënhalf jaar met Tim, hij is in alle opzichten geweldig, maar sex wordt een steeds groter probleem. Ik moet me er echt toe zetten.”

Ze doen het daardoor gemiddeld maar één keer per maand. „En als ik mazzel heb, ervaar ik het zoals je naar een feest gaat als je moe bent: je hebt eigenlijk geen zin, maar eenmaal daar valt het wel mee.”

Omdat ze haar eigen gebrek aan lust niet normaal vindt, maakt ze er een documentaire over waarin ze op zoek gaat naar de vraag waarom ze niet van de seks kan genieten en waarom ze dat vervolgens niet gewoon accepteert. En of seks nodig is in een relatie. „Natuurlijk is het een punt tussen mij en Tim en natuurlijk ben ik bang hem kwijt te raken.”

Haar documentaire over dit onderwerp, getiteld Mijn seks is stuk, is vanaf 4 december om 15.00 te zien op het YouTubekanaal van NPO3.