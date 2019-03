Serie Berlin Station stopt na drie seizoenen

De zender bevestigt dat er geen vierde seizoen komt van de kostbare serie, maar wil verder geen commentaar leveren.

Berlin Station is een hedendaagse spionageserie die undercoveragent Daniel Miller (Richard Armitage) volgt, die net is gearriveerd bij het CIA-station in Berlijn. Hoe dieper hij de Duitse onderwereld in duikt, hoe meer hij te weten komt over een complot dat naar Washington kan worden herleid. Andere hoofdrollen zijn er voor Ashley Judd, Rhys Ifans, Keke Palmer, Leland Orser, Michelle Forbes, Ismael Cruz Córdova, Mina Tander en Richard Jenkins. In het eerste seizoen speelde de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks een paar afleveringen mee.