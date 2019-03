Brandweer bedankt Evers voor staande ovatie

Schouwburg en Congrescentrum Het Park werd vrijdagavond tijdelijk ontruimd vanwege rook in het gebouw. Zo’n 1200 bezoekers werden naar buiten begeleid. Achteraf sprak de brandweer van ’onschuldige theaterrook’ die afkomstig was van een rookmachine.

In een van de zalen moest de Edwin Evers Band optreden. De dj bood na het incident het podium aan de acht brandweerlieden die bij de ontruiming betrokken waren. „Wij willen altijd beginnen. Maar wij kunnen beginnen, omdat het veilig is. En dat is dankzij deze mannen”, aldus Evers, waarna een luid applaus klonk.