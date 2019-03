Janet Jackson dankt zoontje in speech

„Ik wil gewoon mijn mooie zoon bedanken”, zei Janet Jackson (52) vrijdag in New York City’s Barclay’s Center. „Hij wekt me iedere ochtend met het zingen van zijn eigen melodieën. Ik wil dat je weet dat je in mijn hart bent, je bent mijn leven en je hebt me de betekenis van echte, onvoorwaardelijke liefde getoond. Mamma houdt van jou, Eissa.”

De zangeres beviel begin 2017 op haar vijftigste van Eissa. Drie maanden later maakte de zangeres bekend dat haar huwelijk met Eissa’s vader Wissam Al Mana voorbij was.

Janet Jackson, die vrijdag niet optrad tijdens de ceremonie, huldigde in haar toespraak ook haar vader Joe, die in juni vorig jaar overleed. „Toen ik kind was, droomde ik niet dat ik zangeres wilde worden. Dat was de droom van mijn vader. Ik wilde studeren om advocaat te kunnen worden. Hij moedigde me aan om te gaan optreden. Hij was de eerste die me aanmoedigde en muziek werd zo mijn passie.”

Janet noemde ook haar broers, de Jackson 5, die al sinds 1997 zijn opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. „Ik was getuige van de buitengewone invloed op de popcultuur”, zei ze. „Als jongste van de familie was ik vastbesloten om het alleen te gaan maken. In had nooit verwacht dat ik in hun voetsporen zou treden, maar vanavond heeft jullie het zusje het gehaald.”