’Strafblad Koike reden dat Nicolas Cage afziet van huwelijk’

Nicolas is naar verluidt flink geschrokken van de criminele geschiedenis van Erika, waaruit blijkt dat ze in 2008 en 2011 is veroordeeld wegens rijden onder invloed, meldt the Blast. Ook zou haar drankprobleem zo ernstig zijn geweest dat ze zich twee keer per week moest melden in een verslavingskliniek.

Recent is Koike weer met een slok op achter het stuur aangehouden. Hiervoor moest ze zich vorige week melden bij de rechtbank. Op een filmpje is te zien dat Cage daarbij aanwezig was. In het gerechthof waren de twee telkens aan het bekvechten.

Bekijk ook: Nicolas Cage is huwelijk na vier dagen zat

Naast de overtredingen voor het rijden onder invloed, blijkt uit de rechtbankstukken dat ze in 2006 is gearresteerd omdat ze haar toenmalige echtgenoot heeft geslagen. Wegens gebrek aan bewijs is dit nooit tot een rechtszaak gekomen. In 2016 is ze opnieuw beschuldigd van mishandeling, ditmaal door een buurvrouw. Die beweerde dat de visagiste op een parkeerplaats haar in het gezicht wilde slaan.

Afgelopen zaterdag trouwden Nicolas en Erika, na een jaar samen te zijn, in het diepste geheim in Las Vegas. Uit rechtbankpapieren in handen van Entertainment Tonight blijkt dat Cage woensdag een verzoek tot nietigverklaring heeft gedaan. Daarbij gaf hij aan dat als dat niet mogelijk is, hij een officiele scheiding in gang wil zetten.

Cage is zo’n beetje een seriële scheider. In 2002 vroeg hij na drie maanden huwelijk een scheiding aan van Lisa Marie Presley. Hiervoor was hij zes jaar getrouwd met Patricia Arquette. Zijn derde huwelijk duurde ook een stuk langer: met Alice Kim hield Nicolas het twaalf jaar vol.