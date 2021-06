Tristan Thompson houdt nog heel veel van ex Khloe Kardashian

„Je bent niet alleen een geweldige partner, mama en beste vriend, maar ook de aardigste, zorgzame en meest liefdevolle persoon die ik ooit heb ontmoet”, schrijft Thompson in zijn felicitatie aan de realityster. „Je liefde en geest zijn besmettelijk voor iedereen die je heeft ontmoet. Bedankt dat je er altijd voor me bent en ons gezin op de eerste plaats zet. Ik hou zoveel van jou.”

Volgens verschillende Amerikaanse media waren het opnieuw geruchten over Tristan en andere vrouwen die de relatie de das omdeden. De twee zouden een aantal weken geleden uit elkaar zijn gegaan nadat een vrouw een verhaal naar buiten had gebracht over haar affaire met de atleet. Daily Mail meldt bovendien dat Tristan afgelopen vrijdag nog tijdens een huisfeestje samen met een vriend en drie vrouwen de slaapkamer heeft opgezocht.

Khloé en Tristan kregen in 2016 iets met elkaar. In 2018, toen de realityster hoogzwanger was van dochter True, circuleerden er beelden van de basketballer met andere vrouwen op sociale media. De twee gingen uit elkaar maar bleven bevriend vanwege hun dochter. Ze brachten afgelopen jaar veel tijd samen door in quarantaine, waar de vlam weer zou zijn opgelaaid.