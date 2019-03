Blur voor verrassingsconcert bij elkaar

Het viertal speelde drie nummers van hun band. Tender, Song 2 en Clover Over Dover. Het was de eerste keer dat Blur dat nummer live speelde.

Helemaal een verrassing was het gezamenlijke optreden niet. De band had een dag eerder al geoefend. Die oefensessie was volgens Albarn bijna uitgelekt. Een van de andere muzikanten die aan het optreden meewerkte had een foto gemaakt. Albarn kon net op tijd verhinderen dat de foto op Instagram werd gepost.

Het optreden van Albarn was in het kader van het jaarlijkse Africa Express: The Circus. Een speciale avond waarop muzikanten van allerlei landen met elkaar spelen. Albarn organiseert de concerten sinds 2006. In het verleden deden Paul McCartney, Paul Weller en Johnny Marr ook al mee aan de show.