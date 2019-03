Katja Schuurman werkt zich in het zweet voor bruiloft

Op Instagram plaatst Katja een foto waarop te zien is dat ze flink aan de yoga is geslagen. „Oké, gewoon eerlijk is eerlijk. Dit heb ik al een poos zo weinig gedaan. Discipline! Hoe doe je dat?? Iemand tips om mijn fysieke lethargie te doorbreken? (Graag snel. Er is een bepaalde jurk waar ik in wil...).”

Haar fans steken haar een hart onder de riem. „Als er een jurk is waar jij niet in past dan is er wat mis met de jurk... niet met jou...”, aldus Simone. Een andere fan laat weten: „Gewoon de jurk laten vermaken of een grotere maat kopen. Je bent prachtig zoals je bent.”

Katja en Freek zijn al een dikke twee jaar verloofd.